Москва, 7 октября, 2021, 05:12 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин одобрил инициативу об увеличении предложения газа на рынке на фоне роста цен на энергоносители в Европе в ходе совещания по вопросам развития энергетики. Об этом 6 октября сообщила пресс-служба Кремля.

Дарья Драй ИА REGNUM Владимир Путин

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Обращаясь к вице-премьеру РФ Александру Новаку, Путин отметил, что возникший спекулятивный ажиотаж не нужен России. Вопрос о возможном увеличении предложения газа президент предложил согласовать с Газпромом.

«Вы предложили увеличить предложение на рынке, на бирже, чтобы сбить спекулятивный спрос и ажиотаж в Европе. Это можно сделать. Но, конечно, и нужно это делать не на споте в Европе, а на бирже в Санкт-Петербурге», — сказал Путин.

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На совещании президент сообщил также, что мировая экономика успешно восстанавливается после кризиса прошлого года, Россия по итогам 2021 года может вновь выйти на рекордный объем поставок в Европу энергоносителей.