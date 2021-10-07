Тегеран, , 06:48 — REGNUM 6 октября президент Ирана Ибрагим Раиси выразил готовность Тегерана к дальнейшему расширению всестороннего сотрудничества с Таджикистаном. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Президент Ирана Ибрагим Раиси прокомментировал это в послании главе Таджикистана Эмомали Рахмону, в котором поздравил его с днем рождения. В послании Раиси выразил благодарность за гостеприимство президента Таджикистана во время недавнего визита в Душанбе на саммит ШОС.

«Я заявляю о готовности Исламской Республики Иран к дальнейшему расширению всестороннего сотрудничества с Таджикистаном», — говорится в сообщении. Он также выразил надежду принять своего таджикского коллегу в Тегеране в ближайшем будущем.

«Я желаю здоровья и успехов Вашему превосходительству, вашей уважаемой семье и дорогому народу Республики Таджикистан», — отметил он.

Президенты России, Узбекистана, Казахстана, Туркменистана, Беларуси, Киргизии и Турции также поздравили президента Таджикистана с днем рождения в отдельных телефонных разговорах.