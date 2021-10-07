Лондон, 7 октября, 2021, 04:31 — ИА Регнум. Североатлантический альянс (НАТО) принял решение сократить размер миссии России и лишил аккредитации восемь российских дипломатов в ответ на предполагаемую враждебную деятельность. Об этом 6 октября сообщил британский телеканал Sky News.

Члены НАТО (зеленый), Россия (оранжевый). Карта

В НАТО информацию подтвердили, заявив о том, что российские дипломаты являлись сотрудниками разведки.

«Мы подтверждаем, что лишили аккредитации восемь сотрудников российского представительства при НАТО, которые являлись незаявленными сотрудниками российской разведки. Мы также можем подтвердить, что сократили число доступных для Российской Федерации аккредитаций при НАТО до десяти», — цитирует РИА Новости собеседника.

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В свою очередь замминистра иностранных дел России Александр Грушко напомнил, что ещё недавно «руководители НАТО заявляли о важности деэскалации в отношениях с Россией», поэтому принятое решение продемонстрировало истинную цену заявлений представителей альянса.