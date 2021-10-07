Тегеран, 7 октября, 2021, 11:07 — ИА Регнум. 6 октября министерство здравоохранения Ирана объявило, что 216 иранцев скончались от коронавирусной инфекции за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: медики призывают к «радикальным решениям» — все новости»

Согласно заявлению министерства здравоохранения, за последние 24 часа от коронавирусной инфекции (COVID-19) погибло 216 человек, что является самым низким показателем с момента последней вспышки распространения смертельного вируса в стране.

«Общее число смертей от вируса достигло 121 779, при этом за последние 24 часа было выявлено 10 497 новых случаев заражения COVID-19. Кроме того, 1805 человек были госпитализированы», — говорится в сообщении.

Министерство здравоохранения Ирана также отметило, что 5 153 048 пациентов из общего числа 5 662 458 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц. В заявлении подчеркивается, что 5598 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

Министерство здравоохранения также объявило, что в общей сложности 42 921 221 иранец получил первую дозу вакцины против коронавируса.