Тегеран, 7 октября, 2021, 11:08 — ИА Регнум. 6 октября глава Государственной организации по регистрации документов и собственности выразил готовность Ирана открыть офис Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Забихолла Ходаян сделал эти замечания на встрече, состоявшейся в Женеве (Швейцария) с заместителем генерального директора Сектора регионального и национального развития ВОИС Хасаном Клейбом.

Встреча состоялась в кулуарах 62-го заседания государств-членов ВОИС. Как объявил Ходаян, Исламская Республика Иран готова поддерживать тесные связи с ВОИС.

Ссылаясь на национальный потенциал и инфраструктуру страны, чиновник сообщил, что страна продолжает реализацию проекта Центра поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ), запуск школьных классов с персидским языком в регионе и создание образовательного центра интеллектуальной собственности.

Со своей стороны, Клейб заявил, что процесс открытия офисов ЦПТИ в Иране начнется в ближайшее время. «Нынешние условия подходят для взаимодействия с Тегераном», — отметил он.

Далее он сообщил, что ВОИС готова провести летние занятия в регионе для студентов из персоязычных стран. Клейб отметил: «ВОИС также готова оказать поддержку иранским малым и средним компаниям и предпринимателям в выходе на мировые рынки».

ВОИС представляет себя в качестве глобального форума по услугам, политике, информации и сотрудничеству в области интеллектуальной собственности (ИС).