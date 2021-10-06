Брюссель, 7 октября, 2021, 02:21 — ИА Регнум. Около 800 млн доз вакцин от коронавирусной инфекции были экспортированы Евросоюзом в 130 стран с начала пандемии коронавируса, заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен 6 октября в ходе пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Урсула фон дер Ляйен

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: медики призывают к «радикальным решениям» — все новости»

Кроме того, еще 500 млн доз ЕС направил за рубеж безвозмездно. Фон дер Ляйен отметила, что в вопросе поставок вакцин Евросоюз находится в тесном контакте со всеми своими ключевыми партнерами, включая США.

По ее словам, власти Евросоюза всегда придерживались принципа, что борьба с распространением COVID-19 должна иметь глобальный характер.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня представитель ЕК Стефан Де Кеерсмакер заявил, что ЕС выделил на предзаказ вакцин от коронавируса в 2020 году €2,9 млрд.