Исламабад, 7 октября, 2021, 01:57 — ИА Регнум. Подземные толчки магнитудой 5,7 были зафиксированы 7 октября в Пакистане, сообщает на своем сайте Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Martin Luff Землетрясение

Эпицентр землетрясения находился в 102 км к северо-востоку от города Кветта (провинция Белуджистан), а его очаг залегал на глубине 10 км. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 октября в Хорватии зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,1.