Бишкек, 7 октября, 2021, 01:57 — ИА Регнум. Киргизстанская спортсменка Айсулуу Тыныбекова завоевала золотую медаль на чемпионате мира по спортивной борьбе, проходящем в столице Норвегии, передают киргизские СМИ сегодня, 6 октября.

Clker-Free-Vector-Images Борьба

Она выступила на турнире в весовой категории до 62 килограммов.

В финале Тыныбекова уверенно одержала победу со счётом 7:0 над атлеткой из США Кайлой Миракл.

Перед этим она также смогла одолеть соперниц из Белоруссии Веронику Иванову, из Японии Ноноки Озаки и с Украины Илону Прокопевнюк.

Отметим, что это уже третья медаль в копилке сборной Киргизии на чемпионате мира по спортивной борьбе: ранее Эрназар Акматалиев завоевал на турнире «серебро», а Алибек Осмонов — «бронзу».