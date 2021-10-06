Загреб, 7 октября, 2021, 00:12 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Хорватии 6 октября, сообщил на своем сайте Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Пётр Басин. Землетрясение (фрагмент). 1830

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Его эпицентр находился в 40 км к северо-востоку от хорватского города Сплит, а очаг залегал на глубине 5 км. Сообщения о пострадавших и разрушениях не поступали.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 октября на северо-востоке Индии зафиксировали подземные толчки магнитудой 4,5.