Приштина, Сербия, 7 октября, 2021, 00:00 — ИА Регнум. По данным Института общественного здравоохранения Косово, в результате исследования 2777 образцов 6 октября в крае выявили 41 носителя коронавируса. 198 человек признаны излечившимися от COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Иван Шилов ИА REGNUM Косово

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Всего в Косово с начала пандемии выявили свыше 160 279 случаев заражения, не считая сербское население края, свыше 155 тысяч пациентов уже здоровы, около трех тысяч человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19, один из них — за последние сутки.

Отмечается существенное снижение смертности и числа выявляемых новых носителей в крае. Число активных выявленных случаев заражения коронавирусом в Косово вновь снижается и составляет 1737. Обе дозы вакцины от COVID-19 получили 579 622 жителя Косово, всего произведено 1 397 224 инъекций вакцины.