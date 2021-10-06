Скопье, 6 октября, 2021, 23:52 — ИА Регнум. В Северной Македонии 6 октября в результате исследования 3149 образцов выявили 406 новых носителей коронавируса. Свыше 387 пациентов в стране выздоровели. За день в стране умерли 12 носителей вируса.

Tamara Saveska Тетово, Македония

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: медики призывают к «радикальным решениям» — все новости»

Каждые три дня в стране с населением в два миллиона умирают свыше 50 человек с диагнозом COVID-19. Несмотря на это, в Северной Македонии отмечают некоторую положительную динамику. Если в начале сентября число активных случае было свыше 15 тысяч, то сейчас оно составляет 10 819.

В министерстве здравоохранения республики сообщают, что с начала эпидемии в стране выявили 193 458 случаев заражения. С начала пандемии 175 883 пациента выздоровели. Общее число жертв COVID-19 в Северной Македонии достигло 6759.