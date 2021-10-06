Брдо, Словения, , 23:48 — REGNUM Премьер-министр сепаратистского Косово Альбин Курти во время своего выступления на саммите ЕС — Западные Балканы, который прошел 6 октября в Словении, потребовал от участников осудить «присутствие сербской армии на косовской границе».

Альбин Курти Kryeministri-ks.net

«Мы считаем, что участники этого саммита должны осудить интервенцию сербской на косовской границе: боевые самолеты МиГ-29 летели рядом с границей, а посол России в Белграде (Александр Боцан-Харченко — ИА REGNUM) приехал на пограничный пункт, чтобы проинспектировать там сербские войска. Во время нашей встречи в Брюсселе 15 июня я предложил президенту Сербии подписать декларацию о миру и ненападении, но он отказался», — процитировало издание «Косово онлайн» слова Курти.

Премьер сепаратистского Косово также потребовал говорить о Западных Балканах как о регионе, который состоит из шести, а не из пяти стран, намекая на то, что Косово является государством.

Напомним, что на полях саммита в Словении Курти встретился с президентом Сербии Александром Вучичем. После встречи Вучич заявил о том, что Белград готов выполнить все пункты Вашингтонского соглашения, но Приштина со своей стороны объявила этот документ мертвым.