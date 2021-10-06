Бишкек, , 23:33 — REGNUM Парламент Киргизии 6 октября одобрил в трёх чтениях проект закона «О кабинете министров», который предоставит президенту право назначать премьер-министра и других членов правительства с согласия законодательного собрания.

Президент Киргизии Садыр Жапаров Gov.kg

При этом в случае, если депутаты в течение трех рабочих дней не примут решение по внесенным главой государства кандидатурам, то они автоматически будут считаться согласованными.

То же самое произойдёт, если парламент два раза подряд откажется одобрить предложенных президентом кандидатов в члены кабинета министров.

Кроме того, законопроект предусматривает, что президент будет возглавлять правительство — в соответствии с конституцией Киргизии в проект закона «О кабинете министров» внесли пункт о том, что исполнительную ветвь власти теперь будет возглавлять глава государства.

За законопроект проголосовали 83 депутата, против — только двое народных избранников.

Отметим, что при этом на момент голосования в зале заседаний парламента присутствовали менее 50 депутатов. Всего же в законодательном собрании Киргизии числятся 120 парламентариев.