Женева, Швейцария, 6 октября, 2021, 22:56 — ИА Регнум. В мире за последние сутки зафиксирован 396 941 новый случай заражения коронавирусом, скончался ещё по меньшей мере 6491 пациент с COVID-19. Об этом сообщает 6 октября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Согласно последним данным, за весь период с начала пандемии во всём мире выявлено уже 235 673 032 носителя коронавирусной инфекции, подтверждён 4 814 651 случай смерти от заболевания.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 355 049 выявленных инфицированных и 6303 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.