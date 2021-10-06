Москва, , 22:19 — REGNUM Решение руководства НАТО о высылке восьми российских дипломатов из Брюсселя продемонстрировала истинную цену заявлений представителей альянса о важности деэскалации в отношения с Москвой. Об этом 6 октября заявил изданию «Коммерсантъ» замминистра иностранных дел России Александр Грушко.

Россия и НАТО Pixabay.com

Он напомнил, что ещё недавно «руководители НАТО заявляли о важности деэскалации в отношениях с Россией, призывали возобновить диалог в рамках Совета Россия — НАТО, направить в Брюссель посла».

«Если кто-то и верил в искренность этих заявлений, то сегодня таковых не стало. Их истинная цена понятна всем», — сказал российский дипломат.

Грушко высказал мнение, что после «впечатляющего завершения афганской эпопеи» странам Североатлантического альянса никак не обойтись без «жупела российской угрозы».

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня стало известно о решении НАТО выслать восьмерых сотрудников миссии России при альянсе, а также сократить позиции ещё двух. Таким образом, число доступных для России аккредитаций будет сокращено до десяти.

Источники в НАТО сообщили журналистам, что лишённые аккредитации дипломаты якобы были «незаявленными сотрудниками российской разведки».