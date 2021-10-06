Ижевск, 6 октября, 2021, 22:11 — ИА Регнум. В Удмуртии введена обязательная вакцинация от коронавируса для отдельных категорий работников. Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач республики Наталья Матюшина.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Очередь на вакцинацию в ТЦ «Океания»

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Указывается, что необходимо провести вакцинацию 80% сотрудников организаций торговли, бытовых услуг, гостиничных, похоронных услуг, доставки товаров, курьерских служб, салонов красоты, парикмахерских, косметических, СПА‑ и массажных салонов, соляриев, бань, фитнес-клубов, бассейнов, общественного питания, социальных услуг и пенсионного обеспечения, подразделений банков, почты, расчетных центров, МФЦ, общественного транспорта и такси, образования и здравоохранения, ЖКХ и энергетики, детских учреждений, театров, кинотеатров и концертных залов, массовый физкультурных и спортивных мероприятий, промышленный предприятий по изготовлению продукции, государственных и муниципальных служащих.

Согласно документу, первый этап вакцинации должен быть проведен до 1 ноября текущего года, второй — до 1 декабря. С указанных дней лиц без прививок будут отстранять от работы, переводить на дистанционный режим.

План вакцинации должен быть представлен в региональное управление Роспотребнадзора министром здравоохранения Удмуртии до 12 октября.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Удмуртии Александр Бречалов говорил, что республика занимает 68-е место в России по охвату населения вакцинацией от коронавируса.

«Вакцина — это не путевка в отпуск. Это единственный на сегодня эффективный способ вернуться к привычному образу жизни, сохранить свое здоровье и здоровье своих близких», — подчеркнул он.

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На фоне роста числа случаев заражения коронавирусом министерству здравоохранения Удмуртии было поручено подготовить для регионального управления Роспотребнадзора перечень категорий работников предприятий для обязательной вакцинации.