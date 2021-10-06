Рим, 6 октября, 2021, 20:31 — ИА Регнум. Оперштаб Италии по борьбе с коронавирусом предлагает местным властям разрешить открыть дискотеки и танцевальные клубы, но ограничить предельную заполняемость 35% в закрытых помещениях и 50% — на открытом воздухе, передают национальные СМИ в среду, 6 октября.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дискотека

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Это очень странное предложение, непонятно, почему владельцам «антикоронавирусных сертификатов» нельзя скапливаться именно на дискотеках, но можно — на стадионах и в иных местах, отметил лидер партии «Лига» Маттео Сальвини.

Представители индустрии также отметили, что в нынешней версии предложение оперштаба их не устраивает, поскольку такая заполняемость не позволит им обеспечить окупаемость заведений.

По данным на6 октября, в Италии умерли131 157человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на39(днем ранее — на 50). Число подтвержденных носителей выросло на3235(днем ранее — на2466). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 689 341 — почти 8% населения страны. В настоящее время заражены88 247человек(на2052 меньше, чем днем ранее). Первую и повторную прививку сделали42 956 197человек, что составляет71,32% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Основные ограничения (за исключением масочного режима в закрытых помещениях) отменены в конце июня 2021 года. В августе-сентябре 2021 года вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела, или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не смогут ходить и на работу.