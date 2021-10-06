Москва, 6 октября, 2021, 19:58 — ИА Регнум. Армия является тем институтом, которому жители России доверяют больше всего, свидетельствуют данные опроса «Левада-центра» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом), опубликованные 6 октября.

Опрос

«Наибольшим доверием среди россиян пользуются следующие институты: армия (61%), президент (53%), спецслужбы (45%), церковь и религиозные организации (40%), благотворительные организации (36%)», — говорится в результатах исследования.

При этом такие институты, как политические партии, имеют низкий уровень доверия — 17%, крупный бизнес — 18%, профсоюзы — 20%. Уровень доверия к СМИ оказался 36%, к российским банкам и к судебной системе — 28%. При этом доверие к СМИ выросло за последние пять лет (в 2016 г. — 27%).

Добавим, что в опросе, который проводился 19−26 августа 2021 г., участвовали 1619 человек 18 лет и старше в 137 населённых пунктах 50 российских регионов.