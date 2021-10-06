Варшава, 6 октября, 2021, 19:38 — ИА Регнум. В Польше разрастается четвертая волна коронавируса, заявил 6 октября заместитель министра здравоохранения страны Вальдемар Краска.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Об этом 6 октября сообщает ИА Красная Весна со ссылкой на Polskie Radio.

По данным минздрава страны, за сутки в Польше было зафиксировано 2085 новых заражений коронавирусом, что на 70% больше, чем неделю назад.

«Мы видим, что четвертая волна ускоряется, причем ускоряется именно в тех воеводствах, где меньше всего привитых людей — в Люблинском, Подкарпатском и Подляском воеводствах. Это также влияет на количество людей, которые попадают в наши больницы», — рассказал Вальдемар Краска.

При этом заместитель министра здравоохранения Польши вновь призвал всех граждан Польши вакцинироваться от коронавируса.