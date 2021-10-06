Ватикан, 6 октября, 2021, 19:27 — ИА Регнум. Общая аудиенция папы Франциска в Ватикане в среду, 6 октября, прошла без соблюдения итальянских антикоронавирусных ограничений, передают национальные СМИ в среду, 6 октября.

(сс) Dennis Sylvester Hurd Туристы в Ватикане

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Для посещения «общественных пространств» по итальянским правилам нужно предъявлять антикоронавирусные сертификаты, но проверки не проводились.

Обладателями указанного документа могут стать привитые сертифицированными в ЕС вакцинами, либо переболевшие и сохранившие антитела, либо сдавшие тест с отрицательным результатом в последние 48 часов. С августа 2021 года те, у кого такого «паспорта» нет, не могут посещать в Италии некоторые общественные места (закрытые залы ресторанов и баров, музеи, кинотеатры, театры, стадионы и т.д.), а с 15 октября 2021 года они не смогут и ходить на работу.

Общая аудиенция папы — это по сути молитвенная встреча, и должны действовать те же правила, что и в отношении служб (то есть предъявление сертификатов не обязательно), пояснили свою позицию в Ватикане.