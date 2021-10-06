Рим, 6 октября, 2021, 19:21 — ИА Регнум. Евросоюзу действительно нужна «общая линия» решения оборонных вопросов, заявил в среду, 6 октября, премьер-министр Италии Марио Драги.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

Но для того, чтобы сформировать такую «линию обороны», нужна по-настоящему единая (общая) внешняя политика, отметил он.

Странам ЕС нужно решить, хотят ли они формировать такую единую политику и готовы ли к этому, полагает премьер Италии.

При этом Драги подчеркнул, что все эти возможные решения не будут означать отказа Евросоюза от НАТО.