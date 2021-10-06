Москва, , 22:56 — REGNUM Законопроект о принципах организации публичной власти в регионах, внесенный в Госдуму РФ депутатом от «Единой России» Павлом Крашенинниковым и членом Совфеда Андреем Клишиасом, вызвал немало пересудов в СМИ и соцсетях. Действительно ли этот законопроект может означать серьезную реорганизацию в регионах и пойдет ли на пользу предполагаемое укрепление властной вертикали, рассказывает автор ИА REGNUM Ольга Зенькович.

Иван Шилов © ИА REGNUM

В предложении Крашенинникова и Клишиаса, если сформулировать кратко, рациональное зерно заключается в утверждении «если местная власть работает без нареканий, то не нужно лишать ее возможности работать и дальше». Главы регионов могли бы избираться неопределенное количество раз. Логика здесь есть, но не станет ли такая система причиной застоя в элитах, который чреват постепенным или резким, но снижением эффективности их работы. Кроме того, не стоит забывать и о системе сдержек и противовесов, которую новое предложение может серьезно перекосить или даже сломать, во всяком случае, в том виде, который привычен на данный момент. Хотя, по мнению политолога Дмитрия Солонникова, этот законопроект может сдвинуть политическую систему России в сторону большей унитарности. Так каковы же главные черты предложенного законопроекта в отношении полномочий местной власти, которую предполагается сделать более «живучей»?

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