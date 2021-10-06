Рим, 6 октября, 2021, 19:01 — ИА Регнум. Эффективность вакцины компании Moderna через семь месяцев после прививки составляет 89%, сообщили в среду, 6 октября, эксперты итальянского Высшего института здравоохранения.

(сс) Staff Sgt. Juan Torres Вакцина Moderna

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Через 6 месяцев после прививки вероятность госпитализации зараженных снижается на 96%, вероятность летального исхода — на 99%.

По данным на6 октября, в Италии умерли131 157человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на39(днем ранее — на 50). Число подтвержденных носителей выросло на3235(днем ранее — на2466). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 689 341 — почти 8% населения страны. В настоящее время заражены88 247человек(на2052 меньше, чем днем ранее). Первую и повторную прививку сделали42 956 197человек, что составляет71,32% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Основные ограничения (за исключением масочного режима в закрытых помещениях) отменены в конце июня 2021 года. В августе-сентябре 2021 года вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела, или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не смогут ходить и на работу.

Первыми в Италии в январе 2021 года начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Прививочная кампания проводилась по возрастному принципу, от самых пожилых к более молодым, этот подход был отменен только в начале июня 2021 года. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна (исключением являются врачи — при отсутствии отвода они обязаны привиться, в противном случае будут отстранены от работы). Однако власти страны настоятельно рекомендуют согражданам делать прививки.

Доконца сентября2021 года предполагалось привить 80% населения. С июня разрешено прививать граждан старше 12 лет. Обсуждается вопрос о дальнейшем понижении планки.