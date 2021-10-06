Москва, 6 октября, 2021, 18:47 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России отказала компании «Авито» в приобретении сервиса по поиску жилья ЦИАН, поскольку такая сделка приведёт к образованию доминирующего субъекта на рынке. Об этом сообщает 6 октября пресс-служба ведомства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость

Отмечается, что после получения ходатайства ООО «Авито Холдинг» о приобретении прав антимонопольная служба провела анализ состояния конкуренции на рынке.

«По результатам исследования ФАС установила, что объединение «Авито» и ЦИАН повлечёт образование доминирующего субъекта (компании займут более 50% рынка) и может привести к ограничению конкуренции», — говорится в сообщении.

В ведомстве полагают, что такая перспектива увеличит вероятность повышения цен на услуги объявлений «Авито» и ЦИАН как для физических лиц, так и для риелторских агентств, застройщиков и других профессиональных участников рынка.

ФАС также указала, что заявленные сторонами позитивные эффекты от совершения сделки (в частности, сокращение числа мошенничеств с интернет-объявлениями) могут быть достигнуты и без её совершения.

«Так, действия сервисов по поддержанию безопасности не требуют их объединения в одну группу лиц», — подчеркнули в ведомстве.

С учётом всех указанных факторов антимонопольная служба приняла решение об отказе в удовлетворении ходатайства по сделке, сообщили в пресс-службе.