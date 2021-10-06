Берлин, , 18:38 — REGNUM Евросоюз не располагает точной информацией о том, что происходит на белорусско-польской границе, заявила 6 октября комиссар ЕС Ильва Юханссон, сообщает ИА Красная Весна.

Мигранты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В ходе интервью газете Die Zeit Ильва Юханссон заявила, что очень трудно выяснить, насколько Польша выполняет нормы европейского права в ситуации с мигрантами на её границе с Белоруссией.

«Поэтому я предлагаю диалог», — сказала она.

Юханссон рассказала, что Европа будет поддерживать Польшу в вопросе защиты её границ, но для этого нужны дополнительные возможности контроля за ситуацией.

«Важно», — продолжила европейский комиссар, — «чтобы СМИ и негосударственные организации получили доступ к пограничным областям, чтобы мы знали, как в действительности выглядит эта защита».

На вопрос о том, действительно ли ЕС не знает, что там творится, Юханссон ответила отрицательно.

«Нет», — сказала она.

«Я предложила, чтобы Польша допустила к границе европейских координаторов. Это было бы важно для прозрачности, а также для того, чтобы показать, что речь идет об общеевропейской внешней границе», — сообщила Юханссон.

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