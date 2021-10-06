Бишкек, 6 октября, 2021, 18:38 — ИА Регнум. Необходимо наказать чиновников, ответственных за доставку в Киргизию просроченной англо-шведской вакцины от коронавируса «AstraZaneca». Об этом заявил депутат Дастан Бекешев на заседании республиканского парламента сегодня, 6 октября.

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Народный избранник выразил возмущение в связи с тем, что привитые этой вакциной киргизстанцы не могут получить вторую дозу препарата из-за истечения срока годности.

Директор республиканского центра иммунопрофилактики Гульбара Ишенапысова заступилась за киргизстанских чиновников, договорившихся о поставках европейской вакцины.

Она отметила, что не только в Киргизию, но и в другие страны завезли противокоронавирусный препарат «AstraZeneca» с крайне малым остаточным сроком годности.

Напомним, что в начале апреля 2021 года представитель европейского лекарственного регулятора EMA Марко Кавалери подтвердил наличие связи между образованием тромбов и вакцинацией противокоронавирусным препаратом компании «AstraZeneca».

Из-за этого клиники Великобритании, Франции, Германии и ряда других европейских стран приостановили использование вакцины «AstraZeneca».

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