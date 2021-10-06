Санкт-Петербург, 6 октября, 2021, 19:03 — ИА Регнум. В Госпитале ветеранов войн (ГВВ) Санкт-Петербурга подсчитали, что к ним было госпитализировано около 5% пациентов, прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом 6 октября рассказал заведующий 28 инфекционным отделением Госпиталя для ветеранов войн, к.м.н. Дмитрий Бояринов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Госпитализация пациента

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«У нас присутствуют на стационарном лечении пациенты, которые были вакцинированы. Мы насчитали, что порядка 5% таких пациентов были госпитализированы. Однако эти пациенты болеют не тяжело», — заверил специалист.

По данным Смольного, в Петербурге прошли первичную вакцинацию от COVID-19, без учета «Спутник Лайт», 1 576 593 петербуржцев. Полностью закончили цикл вакцинации 1 706 151 человек. В настоящий момент в городе работают 174 прививочных пункта.