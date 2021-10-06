Москва, 6 октября, 2021, 18:23 — ИА Регнум. Новую тактику стали применять террористы с приходом пандемии. Они используют больных коронавирусом для заражения гражданских и военных, заявил 6 октября замсекретаря СБ РФ Юрий Коков в интервью «Российской газете».

Цитата из к/ф «Месье Верду». реж Чарльз Чаплин. 1947. США Приготовление яда

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По его словам, «уже отмечены попытки использования зараженных коронавирусом лиц для инфицирования гражданского населения». Подобные случаи были в Индии. А в Тунисе целенаправленное заражение проводилось в казармах.

Коков добавил, что теперь террористы стали меньше применять наезды на граждан транспортными средствами. На это в определённой мере повлияла и пандемия, поскольку в странах запретили массовые скопления людей, а значит сократились и возможности наезда на толпу.

Применяется также метод дискредитации действий местных властей в сфере борьбы с пандемией, задействованный через интернет, отмечает представитель Совета Безопасности России. У людей формируют «настроения растерянности и неопределенности». Активизировалась и вербовочная деятельность в интернете.