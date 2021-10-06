Берлин, 6 октября, 2021, 17:53 — ИА Регнум. Правительство Германии, вероятно, само не верит в эффективность вакцинации против коронавируса, заявил 6 октября редактор немецкого издания Die Welt Штефан Ауст.

7C0 Франкфурт-на-Майне, Германия

Об этом сообщает ИА Красная Весна.

По его мнению, об этом свидетельствует тот факт, что ограничительные карантинные меры в Германии не отменяются даже для людей, уже сделавших прививку. По словам, редактора Die Welt, если человек вакцинирован, то все ограничительные меры в его отношении следует немедленно снять.

«В противном случае возникает подозрение, что само правительство не верит в успех вакцинации. Это опасный сигнал», — отмечает редактор Die Welt.

При этом Ауст подчеркнул, что невозможно объяснить людям смысл вакцинации, если после прививки с ними обращаются так же, как и с отказавшимися от вакцинации.

Кроме того, редактор Die Welt призвал срочно отменить требование носить защитные маски, применяемое к детям и подросткам.