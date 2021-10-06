Стокгольм, 6 октября, 2021, 17:35 — ИА Регнум. В Швеции число зарегистрированных летальных случаев в результате заболевания COVID-19 за сутки увеличилось на 13. Данная информация была опубликована 6 октября на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику по распространению коронавируса в стране.

(сс)NIAID Вирус SARS-CoV-2

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 14 889 человек. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 1 156 248 человек. С момента последнего обновления статистики их число увеличилось на 714 новых случая заражения.

В связи с тем, что Агентство общественного здравоохранения временно приостановило введение вакцины Moderna лицам моложе 30 лет, новая статистика по количеству привитых загружена не была.

По состоянию на 6 октября, согласно данным Шведского регистра интенсивной терапии, 29 пациентов с тяжелой формой протекания COVID-19 в настоящий момент находятся в реанимационных отделениях и получают медицинскую помощь.