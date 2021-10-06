Кейптаун, 6 октября, 2021, 17:17 — ИА Регнум. Южно-африканская республика (ЮАР) должна полностью перейти на цифровой формат телевещания к марту следующего года, сообщает 6 октября ИА Красная Весна со ссылкой на SABC News.

South African Tourism Претория. ЮАР

По словам министра связи ЮАР Кумбудзо Нтшавени, те семьи, которые не могут позволить себе покупку новых телевизионных приставок, должны зарегистрироваться в ближайшем почтовом отделении для получения помощи в этом вопросе.

«Мы призываем все такие домохозяйства зарегистрироваться в ближайшем почтовом отделении не позднее 31 октября 2021 года, чтобы получить от государства помощь по установке телевизионных приставок. Мы завершаем разработку приложения для регистрации, и объявим подробности в ближайшее время», — заявляет Нтшавени.

При этом она добавила, что «модернизация телевещания также будет означать повышение качества, потому что изображение цифрового телевидения будет более четким».

Переход на цифровой формат телевещания позволит высвободить частоты для мобильной широкополосной связи. При этом в ЮАР появятся 12 бесплатных цифровых телеканалов вместо четырех аналоговых.

Напомним, правительство ЮАР обязывалось перед Международным союзом электросвязи полностью перейти на цифровое телевещание к июлю 2015 года, однако до сих пор в стране порядка 3,5 млн домохозяйств пользуются аналоговыми телевизорами.