Москва, 6 октября, 2021, 17:20 — ИА Регнум. К дисциплинарной ответственности привлечены должностные лица Западного военного округа после того, как военных этого подразделения отправили на церемонию венчания потомка династии Романовых в качестве почётного караула.

Дарья Драй ИА REGNUM Свадьба Георгия Романова

Как сообщают 6 октября со ссылкой на источник в Минобороны РФ РИА Новости, российский министр обороны Сергей Шойгу привлёк к дисциплинарной ответственности должностных лиц Западного военного округа, принимавших решения «о выделении военнослужащих комендантского подразделения для частного мероприятия».

Уточняется, что мероприятие проходило 1 октября в Исаакиевском соборе (Санкт-Петербург). В Западном военном округе провели в связи со случившимся служебное разбирательство, «в результате которого установлены нарушения отдельными должностными лицами требований руководящих документов».

По данным СМИ, венчались Георгий Романов и дочь итальянского дипломата Ребекка Беттарини.