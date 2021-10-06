Москва, 6 октября, 2021, 17:00 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 6 октября поздравил победителей Международного студенческого чемпионата мира по программированию (ICPC).

Government.ru Михаил Мишустин на совещании в режиме видеоконференции

Встреча прошла в координационном центре правительства России.

Мишустин напомнил, что России уже третий раз принимает финал чемпионата и отметил важность для страны цифровых технологий.

«Обходиться без них уже практически невозможно, в том числе и на государственной службе», — сказал он.