Москва, 6 октября, 2021, 16:53 — ИА Регнум. Компании «Яндекс» следовало бы умерить свои аппетиты на рынке таксомоторных перевозок. Об этом 6 октября заявил член общественного совета Минтранса России Андрей Попков на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Лазебный ИА Красная Весна «Яндекс Такси»

По мнению общественного деятеля, основой отрасли пассажирских перевозок такси является водитель. Однако сейчас вокруг него, словно снежный ком, образовались нахлебники.

«Главный в отрасли — это водитель. Он зарабатывает деньги. И все эти нахлебники, все эти агрегаторы — нужно сократить количество процентов, которые они берут. Я помню, когда «Яндекс» в 2011 году пришел, они начинали с 3%. Потом 5%, 6%, 7%, 8%, 10%. Нужно умерить аппетиты», — сказал Попков.

Продолжая эту тему, правозащитник в сфере легкового такси общества «Синих ведерок» Елена Гращенкова добавила, что на данный момент агрегаторы берут около трети от общей стоимости проездной платы.