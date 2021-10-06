Член ОС Минтранса РФ призвал «Яндекс» умерить аппетит
Москва, 6 октября, 2021, 16:53 — ИА Регнум. Компании «Яндекс» следовало бы умерить свои аппетиты на рынке таксомоторных перевозок. Об этом 6 октября заявил член общественного совета Минтранса России Андрей Попков на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.
По мнению общественного деятеля, основой отрасли пассажирских перевозок такси является водитель. Однако сейчас вокруг него, словно снежный ком, образовались нахлебники.
«Главный в отрасли — это водитель. Он зарабатывает деньги. И все эти нахлебники, все эти агрегаторы — нужно сократить количество процентов, которые они берут. Я помню, когда «Яндекс» в 2011 году пришел, они начинали с 3%. Потом 5%, 6%, 7%, 8%, 10%. Нужно умерить аппетиты», — сказал Попков.
Продолжая эту тему, правозащитник в сфере легкового такси общества «Синих ведерок» Елена Гращенкова добавила, что на данный момент агрегаторы берут около трети от общей стоимости проездной платы.