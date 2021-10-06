Вашингтон, , 20:05 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена объявит о дополнительных инвестициях в домашние тесты на COVID-19, поскольку спрос на них оказался громадным, сообщает 6 октября CNN.

Коронавирус в США The National Guard

По словам представителя Белого дома, США объявят 6 октября об инвестициях в размере $1 млн, которые пойдут на «закупку быстрых домашних тестов COVID для дальнейшей мобилизации наших производителей тестов».

В сентябре США вложили $2 млрд в экспресс-тестирование для общественных медицинских центров, продовольственных банков и школ, а также сообщил, что розничные сети, включая Walmart, Amazon и Kroger, будут продавать наборы для экспресс-тестирования в домашних условиях по себестоимости в течение следующих трех месяцев.

Сейчас администрация стремится увеличить предложение, так как спрос оказался очень высоким и полки в магазинах быстро опустели.

Как сообщало ИА REGNUM, требование американских работодателей о тестировании сотрудников на COVID-19 привело к дефициту эксспресс-тестов по всей стране в последние недели.