Москва, 6 октября, 2021, 16:40 — ИА Регнум. В редакцию ИА REGNUM поступил ответ представителя члена наблюдательного совета международного фонда «Фонд общественных интересов», являющегося соучредителем и наблюдательным органом ООО «Яндекс» Андрея Шаронова.

Иван Шилов ИА REGNUM «Яндекс»

«Андрей Владимирович не обладает подобной информацией. Эти вопросы не входят в его компетенцию», — говорится в ответе представителя Шаронова.

Ранее ИА REGNUM направило Андрею Шаронову редакционный запрос, в котором отметило общеизвестную информацию о том, что ООО «Яндекс» является монополистом среди интернет-агрегаторов в РФ, при том что учредителями ООО «Яндекс» являются компания с ограниченной ответственностью Yandex N.V. (Нидерланды) и Международный фонд «Фонд общественных интересов», учредителем которого является компания с ограниченной ответственностью Yandex N.V. (Нидерланды).

Члену Набсовета были заданы два вопроса:

1. В настоящее время в Арбитражном суде г. Москвы, рассматривается дело по факту отказа ООО «Яндекс» выполнять требования и предписания ФАС России, предъявленные ООО «Яндекс» за а) дискриминацию сторонних сервисов в поиске и б) нарушение прав участников рынка. Не усматриваете ли Вы — в связи с установленными ФАС фактами незаконных действий «Яндекса» — угрозу монополизации отечественного информационного рынка со стороны «Яндекса»?

2. Кроме того, в настоящее время в Генеральной прокуратуре РФ рассматривается заявление о принятии мер прокурорского реагирования по незаконному ведению на территории РФ ООО «Яндекс» крупного телекоммуникационного бизнеса, поскольку учредителем ООО «Яндекс» является иностранная компания. Не считаете ли Вы, что наращивание рядом зарубежных стран возможностей информационно-технического воздействия на информационную инфраструктуру РФ угрожает информационной безопасности России?