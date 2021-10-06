Подгорица, 6 октября, 2021, 16:25 — ИА Регнум. В Черногории еще 11 человек умерли от последствий, связанных с ковидом. Институт общественного здравоохранения объявил, что в общей сложности было диагностировано 352 новых положительных случая инфекции.

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Среди умерших самому младшему было 40, а самому старшему — 86 лет.

Лаборатории Института общественного здравоохранения Черногории, другие государственные и частные лаборатории, занимающиеся диагностикой новой коронавирусной инфекции, проанализировали 2774 образца на наличие коронавируса. Всего было диагностировано 352 новых положительных случая инфекции SARS-CoV-2.Общее количество смертей, связанных с инфекцией COVID-19 в Черногории с начала пандемии, составляет 1965.

За сутки выздоровели 576 пациентов.

Число активных случаев в стране составляет 5676.