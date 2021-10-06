Подгорица, 6 октября, 2021, 16:22 — ИА Регнум. В Черногории 54,2 процента взрослого населения были вакцинированы первой дозой вакцины против коронавируса, а 47,7 процента были ревакцинированы, сообщает институт общественного здравоохранения.

Business.ua Вакцина

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На данный момент введено 466 169 доз вакцины против коронавируса. Первую дозу вакцины получили 247 969 человек или 40 процентов, а вторую — 218 200 человек или 35,2 процента всего населения.

Массовая вакцинация против COVID-19 в Черногории началась 4 мая 2021 года.