Таллин, 6 октября, 2021, 16:18 — ИА Регнум. Дети и подростки до 18 лет в Эстонии могут завершить карантин от коронавируса COVID-19 на седьмой день, сделав соответствующий тест. Об этом говорится в решении правительства Эстонии, сообщил местный портал DELFI.

musicalwds Карантин

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Если результат теста будет отрицательным, учащийся сможет вернуться в школу или гимназию на очное обучение. Аргументируя свое решение, правительство указало на тот факт, что у детей заболевание коронавирусом протекает быстрее, чем у взрослых. Для взрослых период карантина по-прежнему составляет 10 дней.

Подчеркивается, что данная мера касается тех детей, кто мог контактировать с лицом, больным коронавирусом. Для самого больного завершение его срока изоляции определит семейный врач только по факту выздоровления.

По-прежнему остается в силе правило, что если в каком-то из классов обнаружен больной коронавирусом, то на дистанционное обучение переходит весь класс.

Решение правительства Эстонии также предусматривает, что антигенный тест COVID-19 отныне может