Москва, 6 октября, 2021, 16:05 — ИА Регнум. Сегодня, 6 октября, по состоянию на 15:20 по мск котировки нефти марки Brent снижаются на 0,79%, отступая до $81,91 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Опубликованные 4 октября вечером предварительные данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США оказались хуже прогнозов — вместо небольшого сокращения Американский институт нефти зафиксировал рост на 0,9 млн баррелей.

Это стало поводом для фиксации прибыли нефтетрейдерами, краткосрочно задиравшими цены выше $83 за баррель. Сегодня рынок ожидает окончательных данных по запасам от минэнерго США.

Пока ожидается снижение на 0,4 млн баррелей, но, как и накануне, возможны сюрпризы. Но даже если запасы продемонстрируют рост, сильных продаж на рынке нефти не ожидается — уровень $80 за баррель теперь является серьёзной поддержкой для котировок.

А вот если сокращение запасов превзойдет ожидания рынка, весьма вероятна новая атака на рубеж $83. Тем не менее, не стоит забывать, что мировая экономика всё ещё в крайне неустойчивом состоянии, а опасения ужесточения политики центробанков всё сильнее.

Поэтому после достижения новых максимумов ценами на нефть стоит ждать отката — трейдеры будут спешить фиксировать прибыль», — считает эксперт.

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