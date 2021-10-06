Москва, 6 октября, 2021, 16:10 — ИА Регнум. Лицензионное соглашение пассажиров такси с компанией «Яндекс» и другими агрегаторами ограничивает защиту их прав. Об этом 6 октября заявила правозащитник в сфере легкового такси общества «Синих ведерок» Елена Гращенкова на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Яндекс

По мнению эксперта, соглашения составляются агрегатором таким образом, что потом пассажирам становится сложно отстоять свои права.

«Вот в том-то и дело — судимся мы с «Яндексом» четыре года и будем еще судиться. И почему все это происходит?» — спросила Гращенкова.

Единственное, почему пассажир не может воспользоваться в полной мере законодательством о защите своих прав — это галочка, которую он ставит перед тем, как использовать приложение агрегаторов, убеждена правозащитница.

«Когда пассажир скачивает приложения агрегатора, ему предлагается поставить галочку и подписать соглашение агрегатора. И там сказано: если вы приняли наши услуги, мы ни за что не будем нести ответственность. Это нарушение законодательства! У пассажира нет никакой альтернативы. Если в лицензионном соглашении сказано, что, если вы не принимаете наше соглашение, вы не будете пользоваться услугами, но по данным департамента транспорта Москвы, у нас в Москве и Московской области 90% заказов всех такси осуществляется через агрегатор. Получается эта галочка — они принуждают граждан добровольно отказаться от закона «О защите прав потребителей», — заявила Гращенкова.