Рига, 6 октября, 2021, 15:54 — ИА Регнум. В Латвии принято решение о компенсации расходов ковид-больных и их родных на кислородную терапию в домашних условиях. Об этом сообщил местный портал rus.lsm.lv.

Mos.ru Измерение кислорода в крови

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Мера должна заметно ослабить давление на национальную систему здравоохранения и освободить часть коек в больницах и клиниках Латвии для тяжелых ковид-больных, считают в Министерстве здравоохранения страны.

Концентраторы кислорода (особые аппараты, которые производят кислород) отныне можно взять в бесплатную аренду. До этого расходы на это покрывал сам больной.

Сообщается, что за два месяца действия новых правил в одном только реабилитационном центре Vaivari концентраторы кислорода выдали шестнадцати пациентам после коронавируса.

Все они перешли на домашнее лечение и освободили свои места в лечебном учреждении.

«Это очень маленькая цифра, мы были готовы сразу обеспечить их большему потоку», — отметила председатель правления Vaivari Анда Нулле.

Терапию на дому в 2021 году могут оплатить примерно шестистам пациентам, сообщил rus.lsm.lv.

Отмечается, что часть пациентов и врачей в Латвии просто не знают о такой возможности. Эти аппараты помогают освободить койко-места в больницах, а пациент с ними быстрее возвращается к привычному жизненному ритму.