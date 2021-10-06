Вашингтон, 6 октября, 2021, 18:24 — ИА Регнум. Разработчики социальной сети Instagram добавили возможность публиковать в ленте видео длительностью до 60 минут. Об этом 6 октября пишет издание «Афиша Daily».

Instagram

Ранее ролики с такой продолжительностью можно было публиковать только в разделе IGTV. Разработчики теперь переименовали его в Instagram TV.

ИА REGNUM напоминает, что раздел IGTV появился в соцсети в 2018 году. Тогда он должен был стать альтернативой YouTube, однако не снискал такой популярности, как видеохостинг.