Рига, 6 октября, 2021, 15:29 — ИА Регнум. В Латвии суточные показатели заражения жителей республики коронавирусом COVID-19 вновь демонстрируют максимальные показатели за все время эпидемии. Об этом сообщил национальный Центр профилактики и контроля заболеваний со ссылкой на собственные данные.

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Так, уровень заболеваемости (число новых случаев на 100 000 человек за две недели) составляет 681. Исторический максимум был зафиксирован 10 января 2021 года — 694 случая. Из 21 825 тестов, сделанных во вторник, 5 октября, положительной оказалась 1 671 проба. Доля положительных тестов достигла 7,7% от общего числа.

На среду, 6 октября, сообщается о 16 умерших за сутки: по двое — в возрастных группах 50−59 и 60−69 лет, по трое — 80−89 и 90−99 лет, шестеро — 70−79 лет. Среднее число умерших в сутки за семидневный период составило 9,6 случаев. Пиковое число было зафиксировано 11 января 2021 года — в среднем 24 смерти в сутки.

Общее число жертв болезни составляет в Латвии 2 773 человек.