Волгоград, 6 октября, 2021, 15:27 — ИА Регнум. В Волгоградской области 6 октября выявлено 363 новых носителя коронавируса — на одного человека больше, чем за предыдущие сутки. Общее количество подтверждённых тестов на COVID-19 превысило 94 тысячи. В летальную статистику внесли ещё 21 запись, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Новые случаи заболевания COVID-19 зафиксированы в 21 районе Волгоградской области. С начала пандемии коронавирус подтверждён у 94 239 жителей. Выздоровели 83 877 человек, из них 327 выписаны за минувшие сутки. От осложнений скончались 2 920 пациентов.

Продолжают лечение COVID-19, в том числе амбулаторно — 7 442 человека.