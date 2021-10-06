Таллин, 6 октября, 2021, 15:16 — ИА Регнум. Комиссия по иммунопрофилактике дала добро на бустерные (третьи) дозы вакцины от коронавируса COVID-19 в Эстонии. Об этом сообщили в министерстве здоровья и труда Эстонии.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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Решено, что третью дозу вакцины будут вводить людям от 65 лет и старше, в приоритетном порядке бустерные дозы получат клиенты попечительских учреждений и люди с иммунодефицитом. При этом третью дозу можно будет вводить не раньше, чем через шесть месяцев после введения второй дозы.

Сообщается, что речь идет только о препарате американского производителя Pfizer. Свое решение комиссия обосновывает рекомендациями Европейского агентства лекарственных средств (EMA), которое 4 октября нынешнего года определило правила введения третьей, бустерной дозы вакцины от коронавируса.

ЕМА рекомендовала делать это исключительно вакциной BionTech/Pfizer. В случае препарата производства Moderna оценка данных еще продолжается, отмечается в сообщении.