Минск, 6 октября, 2021, 15:15 — ИА Регнум. Общее количество выявленных на территории Белоруссии подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 1991 и достигло 549 817. Об этом 28 июля сообщает пресс-служба белорусского минздрава.

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«Зарегистрированы 549 817 человек с положительным тестом (на коронавирусную инфекцию)», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также сообщается, что за это же время в республике было зафиксировано 16 скончавшихся от COVID-19 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 4228.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 526 648 человек вылечились от нового заболевания и что всего в Белоруссии было проведено 8 694 052 теста на SARS-CoV-2.

Отметим, сутками ранее в Белоруссии было выявлено 1978 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.