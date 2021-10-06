Москва, 6 октября, 2021, 15:13 — ИА Регнум. Разбирательство в отношении основателя компании Group-IB Ильи Сачкова, арестованного по обвинению в госизмене, должно быть честным, это вопрос доверия к государству. Об этом говорится в обращении матери Сачкова к президенту России Владимиру Путину, опубликованном 6 октября изданием Forbes.

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«Очень прошу честно разобраться в деле Сачкова Ильи и освободить его. Речь идет даже не о судьбе отдельной личности, а о доверии к государству», — заявила Людмила Сачкова.

В адресованном Путину письме женщина спрашивает, в чём именно заключается преступление её сына. По её словам, устранение Сачкова может быть кому-то выгодным, при этом подробности обвинения никто не узнает.

Людмила Сачкова подчеркнула, что основатель компании, которая разрабатывала решения против кибератак, мешал хакерам.

Как сообщало ИА REGNUM, Илью Сачкова задержали 28 сентября и поместили под арест в связи с обвинениями в госизмене. Материалы его дела защищены грифом «секретно».