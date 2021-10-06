Москва, 6 октября, 2021, 15:05 — ИА Регнум. Народный артист России Валерий Гаркалин, накануне госпитализированный с коронавирусом в московскую больницу в Коммунарке, переведен в реанимационное отделение. Об этом 6 октября сообщили в пресс-службе ГИТИСа, в котором преподает актёр.

В реанимации

«В реанимации, но он в сознании», — приводит сообщение пресс-службы РИА Новости.

Также ГИТИСе уточнили, что в ночь на 6 октября состояние Гаркалина ухудшилось.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября стало известно, что российский актер Валерий Гаркалин был госпитализирован в Москве с положительным тестом на коронавирус.