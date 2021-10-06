Архангельск, 6 октября, 2021, 14:34 — ИА Регнум. В Архангельской области провели исследование, показавшее наличие микропластика в отдаленных районах бассейна Белого моря. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Jedimentat44 Пластик в океане

«Анализ отобранных проб показал наличие микропластика в отдаленных озерах, реках и прибрежных районах бассейна Белого моря, при средней концентрации микропластиковых частиц 1,14 частей/м3, что согласуется с другим недавним исследованием плавучего университета САФУ», — сообщили в ведомстве.

В основном были обнаружены ПЭ, ПЭТ и ПВХ. Так же был разработан и протестирован простой, дешевый и легкий в использовании протокол мониторинга микропластика для использования волонтерами из отдаленных арктических сообществ.

Полученные данные будут добавлены в международные базы для использования специалистами со всего мира.

Исследование проводило региональное молодежное экологическое общественное движение «Чистый Север — чистая страна» при поддержке Фонда президентских грантов, программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), а также правительства Архангельской области. Лабораторную, информационную и консультационную поддержку проекту оказывает Северный (Арктический) федеральный университет.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году ученые обнаружили содержание микропластика в человеческих экскрементах.